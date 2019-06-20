الشاباك: إيران تحاول إقامة بنية تحتية للتجسس ضد إسرائيل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- اعلن جهاز الأمن العام الاسرائيلي (الشاباك) احباط محاولة قامت بها المخابرات الإيرانية إقامة بنية تحتية للتجسس ضد إسرائيل.

وذكر في هذا الصدد إنه اعتقل في السابع عشر من نيسان/إبريل المواطن الأردني ثائر شعفوط (32 عاما) وهو أصلا من سكان الخليل في الضفة الغربية.

وقال في بيان “اتضح خلال التحقيق معه بأنه دخل إسرائيل بأوامر المخابرات الإيرانية من أجل تنفيذ مهام من شأنها إقامة بنى تحتية في إسرائيل وفي أراضي يهودا والسامرة (الضفة الغربية) ستخدم المخابرات الإيرانية لمهام سرية”.

وأضاف “بدأت العلاقة بين شعفوط والمخابرات الإيرانية في لبنان حيث التقى هناك ضابطين يتحدثان العربية يعملان في صفوف المخابرات الإيرانية عرفا نفسيهما بأنهما يدعيان (أبو صادق) و(أبو جعفر)، ولاحقا لهذا القاء الأول بينهم الذي عقد في لبنان, عقد شعفوط خلال العامين 2018-2019 لقاءات أخرى معهما في سورية ولبنان حيث أوعز له خلالها بإقامة بنية تحتية تجارية في إسرائيل ستشكل غطاءا لعمل استخباري إيراني مستقبلا، وذلك من أجل تمكين الإيرانيين من الوصول إلى إسرائيل وأراضي يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وتجنيد الجواسيس الذين سيساعدون الإيرانيين على جمع المعلومات وفقا للمصالح الإيرانية”.

وتابع “لهذا الغرض أوعز لشعفوط بالنظر في فرص تجارية وبإقامة علاقات تجارية في إسرائيل وفي أراضي يهودا والسامرة، وفي إطار عمله بدأ شعفوط في دراسة الأوضاع على الأرض حيث بدأ يقيم خلال زياراته إلى إسرائيل في شهري تموز/يوليو –آب/اغسطس 2019 ونيسان/إبريل 2019 علاقات مع شخصيات مختلفة من أجل الاستعانة بها لتنفيذ مهامه”.

واشار الى انه “في إطار علاقاته مع ضباط المخابرات الإيرانيين, اقترح عليهم وحصل حتى عل موافقتهم على إقامة مصنع في الأردن سيوظف عمالا شيعة من أجل استخدامه كقاعدة لعمل استخباري إيراني مستقبلي ضد إسرائيل وأراضي يهودا والسامرة وأعرب ضباط المخابرات الإيرانيون عن استعدادهم لصرف أموال طائلة, تقدر بنصف مليون دولار كمبلغ أولي, وثم أموال أخرى وفق الحاجة من أجل تثبيت عمله على الأرض”.

وقال “كما سلمه ضباط المخابرات الإيرانيون جهاز اتصال مشفر استخدمه للاتصال بهم حيث تلقى من خلاله المعلومات وحدد معهم لقاءات، واتضح خلال التحقيق بأن المخابرات الإيرانية اعتزمت استخدام شعفوط لتحويل الأموال إلى عناصر إرهابية في يهودا والسامرة وفي إسرائيل”.

واضاف “في ختام العمليات التي أرسل من أجل تنفيذها إلى إسرائيل, كان شعفوط ينوي السفر إلى إيران من أجل استكمال تدريباته كجاسوس والمشاركة في دورات متقدمة في مجال التجسس والاستخبارات”.

واعتبر أن “إعتقال شعفوط من قبل الشاباك أحبط تلك المخططات وأحبط العمليات التي خططت المخابرات الإيرانية لتنفيذها”.

ولفت الى انه “قدمت النيابة العسكرية الاسرائيلية لائحة اتهام ضد شعفوط يوم 10 حزيران/يونيو الجاري إلى المحكمة العسكرية في الضفة الغربية اتهم في إطارها بالتخابر مع العدو وبإقامة علاقات مع تنظيم معادي وبالتآمر لإدخال أموال العدو إلى المنطقة”.