موغيريني: نعمل ما بوسعنا لخفض التوتر في منطقة الخليج

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني، بأن التصعيد العسكري في منطقة الخليج لن يصب في مصلحة أي طرف.

وكانت موغيريني تدلي بتصريحات صحفية لدى وصولها إلى مقر انعقاد القمة الأوروبية اليوم في بروكسل.

وسيناقش الزعماء قضايا متعلقة بالسياسة الخارجية وسياسة الجوار، منها الوضع في أوكرانيا، والتوتر بين قبرص وتركيا على خلفية عمليات التنقيب التركية في المنطقة التي تعتبرها قبرص منطقة اقتصادية خاصة.

وأشارت موغيريني إلى ضرورة تجنب مزيد من التصعيد في منطقة الخليج، مبينة أن “هذه قناعة نتقاسمها في أوروبا ومن أجل ذلك، نحن نبذل كل جهد ممكن ونتواصل مع كافة الأطراف”، على حد قولها.

وأشارت موغيريني إلى أنها أبلغت الرسالة الأوروبية إلى الإدارة الأمريكية خلال زيارتها لواشنطن قبل أيام، فـ”لدينا والأمريكيين قلق مشترك تجاه ما يجري في الخليج”، حسب تعبيرها.

وشددت المسؤولة الأوروبية على أن الاتحاد يعمل أيضاً من أجل الاستمرار في الحفاظ على الاتفاق النووي الموقع مع ايران، ويحث طهران على المضي في هذا الطريق.