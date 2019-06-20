عمدة نابولي يدعو لئلا يكون البحر المتوسط هولوكوست الألفية الثالثة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نابولي – دعا رئيس بلدية نابولي (جنوب إيطاليا) لويجي دي ماجيستريس، الى السعي لكي لا يصبح البحر المتوسط، هولوكوست الألفية الثالثة.

واستهل العمدة دي ماجيستريس رسالة بعثها للبابا فرنسيس لمناسبة زيارته للمدينة المقررة غداً، بالقول “عزيزي الأب الأقدس، أعز فرنسيس، إنه لفرح كبير أن تتشرف مدينة نابولي مرة أخرى بوجودكم على ترابها”.

وواصل العمدة “لقد تشرفت وسعدت شخصيا بلقائكم في عدة مناسبات، لكن لا يسعني إلا أن أذكر على وجه الخصوص، زيارتكم الرسمية الرائعة لنابولي عام 2015، وفي بيت لحم عام 2014، التي كنت الغربي الوحيد الحاضر فيها، على ضوء مواطنتي الفخرية الفلسطينية، وعلاقاتي الممتازة مع أهالي الأراضي المقدسة”، لذا “فإن حضوركم الاجتماع الذي نُظم في كلية نابولي اللاهوتية البابوية، أمر ثمين وبعيد النظر”.

ثم تطرق رئيس البلدية الى موضوع المهاجرين، قائلا “علينا أن نقيم ضد الفساد، أفقَ إنسانية جديدة تقوم على الأخوة بين الشعوب، وبشكل خاص، البحر المتوسط ​​كنقطة لقاء بين شعوب وثقافات مختلفة”، مبينا أن “نابولي كانت مدينة رحبت في تاريخها بجميع الثقافات، ديانات مختلفة وشعوب كثيرة”، فـ”نحن في قلب المتوسط​”.

ويُقرأ في خطاب العمدة: “في هذه الأوقات عندما يكون هناك من يفكر بإغلاق البحر، بناء الجدران ووضع أميال من الأسلاك الشائكة، نعتقد أن البحر يجب أن يكون مكانًا للحياة، يمكن للناس فيه اللقاء للتوحد في تنوعها بهدف إنقاذ كوكبنا”، فـ”لا يمكن لبحرنا أن يكون مقبرة”.

وكتب دي ماجيستريس أن “البحر المتوسط ​​ يجب ألا يكون محرقة الألفية الثالثة، ففي نهاية حياتنا الأرضية، لن يُحسب علينا ما نملكه، بل ما أحببناه”. واختتم بالقول إن “من يختار الحب يكون من الأسهل عليه أيضًا أن يلتقي فرح وسعادة الحياة، وهي عطية هائلة لا تقدر بثمن”، فـ”مرحباً بكم في نابولي يا فرنسيس”.

هذا يقوم البابا فرنسيس يوم غد الجمعة بزيارة إلى مدينة نابولي الإيطالية حيث تجري الاستعدادات على قدم وساق من أجل استقباله، وفي هذا الإطار سيتوافد عدد كبير من طلاب اللاهوت الإيطاليين والأجانب إلى الكلية الحبرية للاهوت في جنوب إيطاليا، للمشاركة بندوة نظمتها الكلية التي يديرها الآباء اليسوعيون، حول موضوع “اللاهوت بعد فرح الحقيقة في السياق المتوسطي” والذي سيختتم أعماله البابا فرنسيس نفسه ظهر الجمعة.