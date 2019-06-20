مسؤول إيطالي يدعو لتعاون أكبر لمحاربة الإرهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعا مسؤول دبلوماسي إيطالي الى مزيد من التعاون في مجال محاربة الإرهاب.

جاء ذلك خلال مشاركة وكيل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، غولييلمو پيكّي، الخميس في مؤتمر “النهج المتكامل للمجتمع لمنع ومكافحة التعصب العنيف والتطرف اللذين يقودان الى الإرهاب”، الملتئم بالعاصمة المنغولية أولان باتور، بالتعاون مع إدارة التهديدات عبر الوطنية التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (Unoct).

ومتحدثًا بصفته عضو ترويكا رئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ذكّر پيكّي بـ”أهمية موضوع الوقاية ومكافحة التطرف العنيف والإرهاب في أنشطة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا”، والتي “مثلت إحدى نقاط الأولوية للرئاسة الإيطالية العام الماضي”، وكذلك “عبر تنظيم مؤتمر رفيع المستوى في روما في أيار/مايو 2018، من بين المبادرات الأخرى”.

وفي معرض إشارته إلى النجاحات العسكرية ضد تنظيم (داعش) في العراق وسورية، حذر المسؤول الدبلوماسي من أن “التهديد الإرهابي لا يزال حقيقيًا وحاضرًا”، والذي “لم يكن أبدًا مجرد مشروع إقليمي، بل شبكة إرهابية عبر وطنية، تسيِّر المسلحين في إفريقيا وآسيا وأوروبا أيضًا”.

ونوه پيكّي بأنه “لذلك، فمن الضروري التركيز على استراتيجيات محو التطرف”، التي “تعزز القيم الأساسية، كاحترام وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية”، مشيراً إلى “أهمية النمو الاقتصادي والاجتماعي، كترياق قوي للتطرف العنيف”.

ورأى وكيل وزارة الخارجية أن “الإرهاب لن يهزم بالقوة العسكرية وحسب”، فـ”الاستجابة الفعالة تتطلب تعزيز التعاون الدولي الذي يشمل تبادل المعلومات، تأمين الحدود وقطع الموارد المالية للإرهاب”.