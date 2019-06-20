الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على روسيا لعام إضافي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قرر زعماء ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات المفروضة ضد روسيا على خلفية قيامها بضم شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول بشكل غير شرعي.

وتشمل العقوبات حظر استيراد المنتجات القادمة من القرم أو سيفاستوبول، وكذلك منع أي استثمارات أوروبية من أي نوع في هاتين المنطقتين، بالإضافة إلى منع تصدير قائمة طويل من السلع والتكنولوجيات الأوروبية، خاصة في قطاع الطاقة والنقل والاتصالات.

ويطال الحظر الأوروبي أيضاً مجالات التنقيب عن النفط والثروات الطبيعية وتسويقها.

ولا يزال الاتحاد الأوروبي يتمسك بموقفه الرافض تماماً لقيام موسكو بضم شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول قبل خمس سنوات.

ويرى الاتحاد الأوروبي بأن هذه المناطق هي أراضي أوكرانية، وحسب البيان الصادر عن زعماء الدول اليوم فـ”لا يزال الاتحاد ملتزماً بسيادة أوكرانيا، ويدين الانتهاك الروسي للقانون الدولي”.

وتستهدف التدابير الأوروبية المشددة أيضاً 170 فرداً (من روسيين وأوكرانيين) حُظر دخولهم لأراضي دول الاتحاد وتم تجميد أموالهم، بالإضافة إلى 44 كياناً مُنع التعامل معها بتاتاً.

ويعتقد الاتحاد الأوروبي بأن هؤلاء الأشخاص وهذه الكيانات لعبت دوراً في تقويض استقلال ووحدة أراضي أوكرانيا.