تاياني: لا يزال الاتفاق على رئيس جديد للمفوضية بعيد المنال

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني، أن الاتفاق بين قادة الدول الأعضاء والجهاز التشريعي على رئيس جديد للمفوضية لا يزال بعيداً.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده تاياني بعد مداخلة له أمام زعماء ورؤساء حكومات الدول الأعضاء الذين يعقدون قمتهم اليوم في بروكسل والمخصصة للاتفاق على المناصب العليا للمؤسسات الأوروبية.

وأعلن تاياني (ينتمي إلى مجموعة الديمقراطيين المسيحيين)، عن تمسك المجموعة بمرشحها الألماني مانفريد ويبير، على الرغم من الاعتراضات الكثيرة عليه.

واعتبر تاياني أن مجموعته البرلمانية حصلت على المركز الأول في تشكيلة البرلمان الجديد، على الرغم من خسارتها لكثير من المقاعد، ما يعطيها الحق بالدفع بمرشحها لرئاسة المفوضية.

ويتمسك نواب البرلمان بنظام رؤساء القوائم لاختيار رئيس الجهاز التنفيذي الأوروبي، وحسب كلام تاياني، فإن “هذا الأمر غير منصوص عليه في المعاهدات، لكنه يراعي مبادئ الشفافية والديمقراطية”.

وتقضي المعاهدات النافذة في أوروبا بأن يضطلع رؤساء الدول بمهمة اختيار رئيس للمفوضية مع مراعاة نتائج الانتخابات البرلمانية، على أن يحظى هذا الشخص بموافقة أغلبية أعضاء البرلمان.

لكن اعتراض رؤساء الدول، وبشكل خاص الليبراليين منهم مثل الفرنسي ايمانويل ماكرون، على ترشيح مانفريد ويبير، يهدد بمواجهة حادة بين مؤسسات التكتل الموحد.

وعلى الرغم من أن تاياني أكد أنه لا يريد “حرباً مؤسساتية أوروبية”، إلا أنه أكد تمسكه برأيه، بأنه “لا يزال الاتفاق بعيد المنال”، وفق كلامه.