الرئيس العراقي يوجه دعوة رسمية الى البابا لزيارة العراق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بغداد ـ وجه رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح، دعوة رسمية لبابا الفاتيكان فرنسيس لزيارة العراق.

وقال بيان نشره موقع الرئاسة العراقية إن “ذلك جاء خلال استقبال سيادة الرئيس، اليوم الخميس في قصر السلام ببغداد، بطريرك بابل للكلدان غبطة الكاردينال مار لويس روفائيل الأول ساكو”،

وقد “اشار رئيس الجمهورية في الرسالة الموجهة الى قداسة البابا، الى ان زيارة البابا تكتسب أهمية تاريخية كبيرة في دعم العراق دولياً لما تحمله من دلالات ومعاني كبيرة”، فضلا ًعن “أنها تسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي بين مكونات الشعب العراقي”.

وذكر البيان أن “سيادة الرئيس أشاد خلال اللقاء، بالدور المهم الذي اضطلع به ابناء الديانة المسيحية في تاريخ العراق، مؤكداً إسهامهم المتميز في تمتين علاقات التآخي ونشر قيم المواطنة والتسامح بين ابناء شعبنا دون تمييز”.

من جانبه، أكد البطريرك “ساكو اهمية دور رئيس الجمهورية في دعم المسيحيين، وسعيه الدؤوب في تمتين وشائج اللحمة الوطنية بين جميع ابناء هذا البلد”.