رئيسة الشيوخ الإيطالي: مبدأ استقبال المهاجرين إلزامي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكدت رئيسة مجلس الشيوخ الإيطالية إليزابيتّا ألبيرتي كازيلاتي، إن إغاثة ومساعدة واستقبال الفارين من الفقر والحرب والعنف، تمثل مبادئ عالمية لا يمكن لأي دولة متحضرة ألا تتقيد بها”.

وأضافت رئيسة مجلس الشيوخ في تصريح لمناسبة اليوم العالمي للاجئ، “لكن، لكي يسير الإستقبال بالتوازي مع الإدماج والدخول في المجتمع”، فالأمر “يستدعي تعاوناً على نطاق واسع”.

وذكرت كازيلاتي أن “تاريخ بلادنا صاغه التضامن، وهو العنصر الأساس في حكم قانوننا”. لكن “لا يمكننا التفكير بالاستمرار في مطالبة إيطاليا بمعالجة أزمة الهجرة لوحدها تقريبا، أزمة هجرة بهذا الحجم”، والتي “ستكون ظاهرة من الضروري مواجتها في العقود القادمة أيضًا”.

وأشارت المسؤولة الإيطالية الى أنه “لا ينبغي أن ننسى أن المواطنين اليوم يضعون مسألة الأمن في المقام الأول بين احتياجاتهم”، لذا “فبالضرورة أن تكون أوروبا في المستقبل أكثر اتحادًا وأكثر أمانًا أيضًا”. واختتمت بالقول “لا يمكن لأي من الدول الأوروبية أن تغض الطرف عن هذا الأمر”.