وفد عراقي يلتقي ممثلي وزارتي الخارجية الإسبانية والإيطالية في مدريد وروما

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

مدريد ـ روما ـ إلتقى زيد الطالقاني، رئيس مركز الرافدين للحوار (RCD) والوفد المُرافق له، مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الإسبانية نيكوﻻس دياز باتشيه، بمبنى وزارة الخارجية الإسبانية في مدريد، الخميس.

وقال بيان للمكتب الإعلامي لمركز الرافدين، إن اللقاء جاء “بعد النجاحات الكبيرة التي حققها مركزنا على كافة المستويات البحثية والسياسية، وكذلك إستكمال الشراكات والإستعدادات لإقامة ملتقى الرافدين للامن والاقتصاد، وتعزيزاً لبناء جسور التواصل والتكامل مع المؤسسات الدولية الحكومية وغير الحكومية والتي تساهم في وضع السياسات الدولية ذات العلاقة بالشرق الأوسط والعراق على وجه الخصوص”.

وذكر البيان أنه “من جانب آخر، وضمن هذا الإطار، إلتقى الوفد رئيس وحدة البرمجة والتحليل في وزارة الخارجية الإيطالية، السفير المستشار ميكيلي تومّازي”، وذلك “بمبنى الوزارة في العاصمة روما”، والذي “أبدى رغبة كبيرة بفتح آفاق التعاون مع مركز الرافدين، وفتح آفاق التعاون في مجال تسهيل منح التاشيرات للاكاديمين والباحثين العراقيين”. كما “أكد السيد تومازي الرغبة بالحضور الفعال والمشاركة في الملتقى القادم في بغداد المتخصص بالامن والاقتصاد في الشرق الاوسط”.

وأشار البيان الى أن “دياز باتشيه تحدث عن الدور الإسباني في العراق والمنطقة والمساهمة بمحاربة الإرهاب من خلال تواجد قوة إسبانية الى جانب القوات المسلحة العراقية”، مضيفاً أن “إسبانيا تحرص على أمن وإستقرار منطقة الشرق الأوسط مع وجود مصالح إقتصادية مشتركة، وأن العالم ينظر بقلق لما ستؤول إليه الأزمة الإيرانية الأميركية مثمناً الدور العراقي بإحتواء تلك الأزمة”.

من جانبه “قدم السيد الطالقاني لممثلي وزارة الخارجية الإسبانية والإيطالية في اللقائين شرحاً مفصلاً حول طبيعة عمل مركز الرافدين وأهدافه في الوصول الى قناعات وتفاهمات مشتركة بين في ملفات الشرق الاوسط، وترسيخ مبدأ الثقة والتعاون من خلال الحوار الجاد والبنّاء”، مشدداً على “أهمية دور المجتمع الدولي في دعم التجربة السياسية الفريدة والديمقراطية في العراق من خلال التنسيق وتكثيف اللقاءات وإقامة المنتديات بالتعاون مع مراكز ومؤسسات البحث الرائدة في هذا المجال كونها تمتلك مساحة أكبر من المؤسسات الحكومية في تنفيذ البرامج التطويرية”.

وشدد رئيس المركز على “ضرورة تدخل دول الإتحاد الأوربي في إحتواء الأزمة الأميركية الإيرانية بالتنسيق مع العراق لأهميته الإستراتيجية في المنطقة وتداخل المصالح الحيوية بين دول الجوار الإقليمي”.