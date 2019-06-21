زعماء الدول الأوروبية يفشلون في التوصل لاتفاق على المناصب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – لم ينجح زعماء ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى توافق حول تسمية رئيس المفوضية الجديد الذي سيخلف جان كلود يونكر (لوكسمبورغ)، للفترة ما بين 2019-2024.

وأقر كل من رئيس الاتحاد دونالد توسك، ورئيس المفوضية جان كلود يونكر، بأن المناقشات التي استمرت طوال الليلة الماضية لم تسفر عن توافق بين الدول على أي من المرشحين المقترحين لشغل منصب رئيس الجهاز التنفيذي.

وفي مؤتمر صحفي مشترك عقده الرجلان فجر اليوم، اعتبر يونكر وتوسك أن الأمر بحاجة إلى مزيد من التشاور وأن لقاء آخر على مستوى القمة سيعقد في 30 الشهر الحالي.

ويحتاج أي مرشح لرئاسة المفوضية للحصول على موافقة 21 دولة من أصل 28 وعلى أغلبية أصوات البرلمان.

وعلى الرغم من أن مجموعة الديمقراطيين المسيحيين لا تزال تصر على ضرورة تعيين رئيس للمفوضية من المنتمين إلى صفوفها باعتبارها الأكبر في البرلمان، إلا أن مرشحها الألماني مانفريد ويبير لم يلق ترحيباً من أي طرف.

كما لم يحظ كلٌ من مرشح المجموعة الاشتراكية فرانس تيمرمانس (هولندا)، ومرشحة المجموعة الليبرالية ماغريت فيستاغر (الدانمرك)، بالتوافق المطلوب، لأنه “لا تتوفر الأغلبية لأي من المرشحين”، حسب كلام توسك.

ويبدو أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون هو الوحيد الذي خرج منتصراً من “معركة” الليلة الماضية، فهو من أهم المعارضين لتسمية رئيس للمفوضية من بين مرشحي المجموعات الذين طُرحت أسماؤهم للتصويت خلال الانتخابات.

ويسعى ماكرون لوضع مرشح ينتمي إلى مجموعته (الليبراليين) أو لبلاده على رأس مؤسسة أوروبية كبرى، وهو ما يدعم شائعات تشير إلى إمكانية تعيين ميشيل بارنييه كمرشح “توافقي”.

ويرفض المسؤولون الأوروبيون الحديث عن أزمة مؤسساتية، مشيرين إلى أن تسمية الأشخاص الذين سيحتلون كبرى المناصب تحتاج للدقة ولمراعاة التوازن بين الدول الأعضاء جغرافياً وسياسياً وأيضاً لمراعاة التوازن بين الجنسين.