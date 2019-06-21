اتحاد نفطي دولي: ليبيا بلد في حالة حرب ويجب الفرار منها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – قالت منظمة إنسانية إيطالية إنه “بالنسبة للحكومة الإيطالية، ليبيا ميناء آمن يجب على سفينة (سي ووتش٣) أن توصل إليها الناجين الـ43 الذين بقوا على متنها”، بينما “يرى الاتحاد الدولي لقطاع النفط (FederPetroli)، الذي يضم مجموعة (إيني) وشركة النفط الليبية (Noc)، أنها بلد في حالة حرب ينبغي الهرب منه”.

وكتبت شبكة (Mediterranean Saving Humans) للجمعيات الإيطالية التي تراقب منطقة وسط البحر المتوسط عبر سفينتها (ماري يونيو) في الأشهر الأخيرة، في تغريدة على مدونة (تويتر) للتواصل الاجتماعي، “بينما يُحتفل في جميع أنحاء العالم بيوم اللاجئ، قررت إيطاليا ترك نساء ورجال وأطفال يلتمسون اللجوء في وسط البحر، بعد فرارهم من ليبيا”.

وخلصت شبكة المنظمات الإنسانية بالإشارة الى أن “في إيطاليا تُبذل طاقات وموارد وتُصدر قرارات لمنع انقاذ المهاجرين”.