اسرائيل تتابع عن كثب التطورات في الخليج

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – قال مسؤولون إسرائيليون إنهم يتابعون عن كثب التوترات المتصاعدة في الخليج وأنهم “قلقون من أن رد إدارة ترامب ضد إيران لم يكن حتى الآن قويا بما فيه الكفاية”.

وقال المسؤولون الإسرائيليون للمحطة الاخبارية الاسرائيلية (13) أنه “بناءً على مجريات أحداث الأسابيع القليلة الماضية، يعتقد الإيرانيون أن الرئيس ترامب يريد تجنب المواجهة العسكرية”، الأمر الذي “دفعهم إلى تصعيد أعمالهم الاستفزازية”.

واستدركوا “بدون شكل من العمل العسكري تقوم به الولايات المتحدة، حتى ولو كان محدودًا، فإنه يعتقد أن الإيرانيين سوف يستمرون في التصعيد”.

ومن جهتها قالت الإذاعة الاسرائيلية إن “الأجهزة الأمنية تتابع التصعيد في الخليج بعد ان اسقطت ايران الطائرة المسيرة الامريكية صباح أمس، وتخشى من احتمال محاولة طهران جر إسرائيل الى هذه المواجهة بواسطة تصعيد على الحدود مع لبنان او قطاع غزة”، مبينة أن “قوات الامن تستعد لاي احتمال”.

وقد قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان، مساء امس، إنه “خلال الـ24 الساعة الماضية، صعدت إيران عدوانها على الولايات المتحدة وعلى المجتمع الدولي. أدعو مرة أخرى جميع الدول التي تريد إحلال السلام والأمن لأن تدعم الولايات المتحدة في جهودها لصد العدوان الإيراني”.

وسيسافر مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون إلى إسرائيل يوم السبت لحضور قمة ثلاثية مع نظيريه الإسرائيلي والروسي.

وقال مسؤولو البيت الأبيض إن القمة في اسرائيل ستركز على الأعمال الإيرانية في المنطقة.