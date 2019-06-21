القمة الأوروبية: لا اجماع على التخلص من الفحم بحلول 2050

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – فشل قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى إجماع على التخلص من استخدام الفحم مصدراً للطاقة في أفق عام 2050، في إطار العمل على محاربة التغير المناخي.

ويندرج موضوع التغير المناخي على جدول أعمال القمة الأوروبية المنعقدة منذ يوم أمس في بروكسل.

وكان زعماء بعض الدول خاصة فرنسا، إسبانيا وهولندا، يطمحون لاتخاذ قرار بالإجماع ينص على إقامة اقتصاد أوروبي خال من الفحم بحول 2050، تلبية للالتزامات الأوروبية بموجب اتفاق باريس للمناخ.

وحالت أربع دول أوروبية هي بولونيا، التشيك، هنغاريا واستونيا دون هذا الاجماع.

وجاء نص البيان الختامي بهذا الشأن غامضاً ومقتضباً، فـ”بالنسبة لأغلبية الدول الأعضاء، من المهم التخلص من الفحم عام 2050″.

ويمثل هذا النص صدمة للمفوضية الأوروبية التي اجتهدت لتمرير هذا الاقتراح لدى عواصم الدول الأعضاء.

وقالت المفوضية إن التحول نحو اقتصاد خال من الفحم سيؤدي إلى ارتفاع مستوى الناتج المحلي في أوروبا إلى 2%.

ورأت المفوضية أن استخدام مصادر طاقة نظيفة، وتحسين فعالية الطاقة، وتحديث المباني وتغير نظم التدفئة ستساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على خلق فرص عمل.

ووفقا لمصدر أوروبي مطلع، فإن موقف الدول الأربع يعكس انقساماً واضحاً داخل دول ومؤسسات الاتحاد الأوروبي حول مشكلة المناخ.

ويعني هذا القرار، أن الاتحاد الأوروبي سيتوجه إلى قمة نيويورك حول المناخ في أيلول/سبتمبر الماضي خال الوفاض، وهو الذي طالما ادعى الريادة في مجال محاربة التغير المناخي.

ولاتزال دول الاتحاد بعيدة عن تحقيق الهدف المعلن من قبل بروكسل وهو تخفيض معدلات انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بمعدل 40% في عام 2030، مقارنة بالمعدل المسجل عام 1990.