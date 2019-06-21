إيطاليا: الشرطة الإقتصادية تصادر قارب صيد بتهمة تهريب المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت قوات الشرطة الإقتصادية الإيطالية إنها أماطت اللثام عن نشاط تهريب مهاجرين غير نظاميين في المياه الدولية.

وقالت مصادر من وزارة الداخلية، الجمعة، إن “قارب صيد، يفترض أنه ليبي، أقدم على نقل مهاجرين إلى أعالي البحار، ثم تحميلهم على قارب مطاطي كان يقطره”، ثم “أبحر هذا الأخير نحو إيطاليا، بينما قفل قارب الصيد عائدا إلى إفريقيا”.

وذكرت المصادر، أن دورية قوات الشرطة الإقتصادية ألحقت بقارب الصيد واستولت عليه”، واختتمت بالقول إن “القارب يتم في هذه الساعات اصطحابه إلى إيطاليا”، التي “يجب أن يصلها في وقت مبكر بعد ظهر اليوم”.