سالفيني لكونتي: على هولندا التدخل بشأن سي ووتش

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – كتب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني رسالة إلى رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، يؤكد فيها مجدداً، سياسة “الموانئ المغلقة”، ويحث على “مبادرة توعية جديدة نشطة” ضد هولندا، نظراً لكون سفينة (سي ووتش٣) تحمل الراية الهولندية”.

وجاء في الرسالة “عزيزي جوزيبي، أكتب إليك لأشراكك ببعض الأفكار حول السلوك المستمر لسفينة (سي ووتش٣) التي ترفع العلم الهولندي، والتي لا تزال تعوم قبالة الساحل الإيطالي حاملة مهاجرين على متنها”.

وتابع سالفيني “إنه سلوك تتجلى خطورته في العزم الحديدي الذي قررت به السفينة رفض الميناء الذي أشارت به إليها السلطات الليبية المعنية، على الرغم من المكان الذي وقع فيه الحدث، ومتابعة الإبحار نحو إيطاليا، واعتبار المركز الوطني الإيطالي لتنسيق الإنقاذ البحري، هو المسؤول عن تحديد ميناء انزال المهاجرين”، وذلك “في تشويه توزيع الاختصاصات وخرق التشريعات ذات الصلة”.

وأشار وزير الداخلية الى أن “التصميم الحازم للسفينة، قد أكدته حقيقة (سي ووتش٣) بقيت متمركزة لمدة سبعة أيام على حدود مياهنا الإقليمية”، وذلك “على الرغم من أنها طلبت ميناءً للرسوّ منذ البداية، من بلدها الذي تحمل رايته أيضًا”، والذي “كان يمكنها أن تصل إليه بطريق ملاحي أقصر”.