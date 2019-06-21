رجال اعمال فلسطينيون: تحرر الاقتصاد يبدأ بإنهاء الاحتلال

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – قال رجال اعمال ومسؤولون فلسطينيون إن “تحرر الاقتصاد الفلسطيني من التبعية الإسرائيلية واستقلاله وإزدهاره يبدأ من إنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها على أرضها ومواردها”.

واشار رجال الاعمال، في هذا الصدد، الى قرارهم عدم الاستجابة لدعوة وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين للمشاركة بورشة العمل التي تنظمها الإدارة الأمريكية في العاصمة البحرينية المنامة يومي الثلاثاء والأربعاء لبحث الشق الاقتصادي من صفقة القرن الأمريكية.

وتحدث الرئيس التنفيذي لمجموعة (فارماكير) ووزير الاقتصاد السابق باسم خوري، عن معادلة الأرض مقابل السلام وحل الدولتين التي كانت معادلة متفق عليها من قبل العالم أجمع باعتبارها الطريق الى الأمام، ولكن الإدارة الأمريكية الحالية تتوافق مع المواقف الإسرائيلية الأشد تطرفاً.

بينما وجّه الرئيس التنفيذي لشركة المشروبات الوطنية (كوكا كولا) زاهي خوري رسالة إلى الولايات المتحدة وأوروبا، مفادها أن القيود الاسرائيلية تعيق تقدم قطاع الاعمال الفلسطيني، وأنه لن يكون هناك حلاً ما لم يتضمن سلاماً حقيقياً”.

وأكدت رئيسة ديوان الوزير في وزارة الاقتصاد الوطني، سها عوض الله، أن “إسرائيل، سلطة الاحتلال، ليست معنية بإقامة السلام مع الفلسطينيين بعد الآن حيث أنها قامت بالفعل بتطبيع علاقاتها الاقتصادية مع دول المنطقة والعالم”.

من جهته شدد رئيس دائرة العلاقات الدولية وعلاقات المساهمين في بنك فلسطين، كامل الحسيني أن “مؤتمر المنامة هو بمثابة زواج بالإكراه”، مشيراً أنه “في حال لم يتم إنهاء الاحتلال وإنجاز استقلال فلسطين فإنه لا يمكن أبداً معالجة الاقتصاد وإزدهاره”.

بدوره، شدد منسق البحوث في معهد (ماس) رجا الخالدي، أن “الاقتصاد الفلسطيني لا يكافح من أجل النمو كأي اقتصاد آخر فحسب، بل إنه مجبر أيضاً على مقاومة منظومة استعمار استيطانية، مؤكداً أن السيادة هي حجر الأساس لبناء إقتصاد فعّال”.

وأوضح مستشار الأعمال الفلسطيني الأمريكي سام بحور، أن إسرائيل مدمنة على الإقتصاد الفلسطيني”، مؤكداً أن “إسرائيل تتربح بمقدار 5 مليارات سنوياً من الاقتصاد التابع الذي يُدعى الارض المحتلة، والتي تشكل ثاني أكبر سوق لإسرائيل بعد الإتحاد الأوروبي”.

وأعرب جميع المشاركين عن ثقتهم بأن “هذه الورشة ستنتهي إلى الفشل كما فشلت المحاولات السابقة الأخرى، التي بذلتها الولايات المتحدة للتعامل مع قضايا المنطقة في غياب التمثيل الفلسطيني”، وعبّروا عن “الرفض المسبق لحضور الورشة لعدم إضفاء الشرعية على الخطة الأمريكية”.