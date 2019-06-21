البابا يدعو للحوار مع اليهود والإسلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعا البابا فرنسيس الى مواصلة الحوار الديني مع اليهود والإسلام.

وفي كلمته خلال في اجتماع “اللاهوت بعد الدستور الرسولي: فرح الحقيقة، في سياق البحر المتوسط”، الذي نظمته كلية اللاهوت البابوية في نابولي (جنوب)، قال البابا إن “الحوار ليس صيغة سحرية”، لكن “من المؤكد أن اللاهوت قد ساعد في تجديده عند أخذه على محمل الجد، وعندما يتم تشجيعه وتفضيله بين المعلمين والطلاب”، وكذلك “مع الأشكال الأخرى للمعرفة والأديان الأخرى أيضا”، وبشكل خاص “اليهودية والإسلام”.

وأشار البابا الى أن “طلاب اللاهوت يجب تنشئتهم على الحوار مع اليهودية والإسلام”، وذلك “لفهم الجذور المشتركة والاختلافات في هوياتنا الدينية”، وبالتالي “الإسهام بشكل أكثر فعالية في بناء مجتمع يقدر التنوع ويعزز الاحترام والأخوة والتعايش السلمي”.

وتابع الحبر الأعظم “نحن مدعوون للحوار مع المسلمين من أجل بناء مستقبل مجتمعاتنا ومدننا؛ نحن مدعوون إلى اعتبارهم شركاء لبناء تعايش سلمي، حتى عندما تكون هناك مواقف مقلقة من قبل الجماعات المتعصبة التي تمثل أعداء للحوار، مثل مأساة عيد الفصح الأخير في سريلانكا”. وأردف “هؤلاء هم المتطرفون”.

أما بالنسبة للحوار مع اليهودية، فقد نوه البابا، بأن “تأهيل الطلاب على الحوار مع اليهود يعني تثقيفهم بمعرفة ثقافتهم، طريقة تفكيرهم ولغتهم”، وذلك “لفهم علاقتنا على المستوى الديني وعيشها بشكل أفضل”. واختتم مشيرا الى “وجوب تشجيع دورات تعلم اللغة والثقافة العربية والعبرية”، وكذلك “التعارف المتبادل بين الطلاب المسيحيين واليهود والمسلمين”.