إيطاليا: دي مايو يعلق على أنباء حول ترشيح سالفيني لنوبل للسلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف نائب رئيس الوزراء، وزير العمل والتنمية الاقتصادية، لويجي دي مايو ما تردد عن ترشيح حزب البديل من أجل ألمانيا (ايه اف دي) اليميني المعارض لشريكه في الائتلاف الحاكم ، ماتيو سالفيني لنيل جائزة نوبل للسلام لهذا العام، بالمقترح “الاستفزازي”، الذي يهدف لإثارة الجدل.

واضاف دي مايو في تصريح إذاعي، ردا على سؤال بهذا الصدد “لا لدي علم بذلك.. أعتقد أن سالفيني يعتبر أن ذلك جاء من منطلق الإثارة. أعضاء حزب (ايه اف دي) هم أولئك الذين غادروا مقر أحد البرلمانات الولائية في ألمانيا عند إحياء ذكرى الهولوكوست… إنهم أشخاص لا يمكن وصفهم بالمعتدلين تماماً”.

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