رئيس النواب الايطالي يبحث مع رئيس البوندستاغ مسألة حقوق الانسان وقضية ريجيني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن البرلمان الايطالي أن رئيس مجلس النواب، روبرتو فيكو ، سوف يستعرض مع رئيس البوندستاغ فولفغانغ شويبله الاسبوع القادم “تعزيز وحماية قيم الاتحاد الأوروبي في العالم ، مع الإشارة بشكل خاص إلى احترام حقوق الإنسان وقضية جوليو ريجيني”.

واشار بيان إلى أن رئيس النواب الايطالي سيؤدي زيارة رسمية إلى برلين يومي 24 و 25 حزيران/يونيو الجاري. وتتضمن أجندة المباحثات “القضايا الأوروبية الرئيسية الحالية ذات الاهتمام المشترك”.

وكان فيكو قد وصف أمس الخميس تصريحات أخيرة منسوبة لوزير مصري حول قضية ريجني، الذي عثرت السلطات المصرية على جثته في القاهرة أوائل عام 2016 ، بأنها “تسيء لكرامة وذكاء الايطاليين”.

وكانت وسائل إعلام مصرية نسبت إلى وزير القوى العاملة، محمد سعفان قوله أن قضية ريجيني “قضية جنائية”، مشيرا إلى أنها “مثلها مثل جرائم القتل التي تتم في أي دولة، ومثل قتل مصريين في إيطاليا أو قتل أي جنسية من جنسية أخرى”.