المفوضية الأوروبية: لم نتلق طلبا لتنسيق انزال مهاجري سي ووتش 3

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت المفوضية الأوروبية أنها لم تتلق أي طلب لتنسيق عملية انزال المهاجرين المتواجدين على متن سفينة سي ووتش 3، والذين تم انقاذهم قبالة ليبيا قبل أكثر من عشرة أيام.

وأشارت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية إلى أن بروكسل تتابع وضع السفينة “عن كثب” ومستعدة للتدخل في “حال طُلب منها ذلك” من أجل تنسيق الحلول.

ورأت ناتاشا برتود أن انزال بعض من المهاجرين الـ53 لأسباب “صحية” هو “أمر جيد ومشجع”.

وأوضحت أن المفوضية دأبت على تذكير الدول الأعضاء بواجبها البحث عن آليات دائمة لاستباق أي عملية انقاذ، حيث “نوهنا بضرورة احترام الواجبات المتعلقة بحقوق الانسان”، على حد قولها.

وتكرر المفوضية دائماً بأنها لا تمتلك صلاحية فرض مكان انزال المهاجرين الذين يتم انقاذهم وأن دورها ينحصر في تنسيق المشاورات بين الدول الأعضاء لتحقيق هذا الهدف.

وفي سياق متصل، أكدت برتود أن الاتحاد مستمر في بذل كل جهد ممكن لإنقاذ حياة الناس، معتمداً على التنسيق بين العواصم والوكالات الأوروبية المتخصصة.

وجددت التصميم على العمل على ملاحقة مهربي البشر وتدمير نموذج عملهم، مع اقرارها بأن هؤلاء المتاجرين بالأرواح قد ابتكروا تقنيات جديدة خاصة منذ توقف عملية صوفيا البحرية الأوروبية.

وتقر المفوضية بأن توقف عملية صوفيا في المتوسط، قد وجه ضربة قاسية لعمليات البحث والإنقاذ، معتبرة أن مسؤولية ذلك تقع على عاتق الدول الأعضاء.