وزير الخارجية الإيطالي يدعو لنموذج تنمية مستدامة لمنطقة المتوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

مرسيليا ـ قال وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي، إن “من الضروري تفعيل نموذج تنمية مستدامة وطويلة الأمد، يقوم على أساس التعاون بين الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط”.

ونقل موقع وزارة الخارجية الإيطالية كلمة الوزير ميلانيزي التي ألقاها صباح الاثنين في “قمة الضفتين” للبحر المتوسط​​، المنعقدة منذ أمس في مرسيليا، حيث أشار الى “أهمية منطقة المتوسط، أولاً، كمفترق طرق ولقاء بين ثقافات وشعوب مختلفة ومتكاملة، كانت تتلاقى فيها منذ آلاف السنين، وثانياً، باعتبارها فرصة اقتصادية كبيرة، نظراً لكون 20٪ من التجارة العالمية تمر عبر هذه المنطقة”.

ونوه رئيس الدبلوماسية الإيطالية بأن “هذا الأمر يتطلب إرادة سياسية قوية، لضمان السلام والاستقرار في المنطقة، والاستثمار في البنية التحتية وطرق الإتصال التي لا غنى عنها، ولإدارة تدفقات الهجرة”.

وتابع “على هذا الأساس، يجب أن نعمل معًا، في صداقة مخلصة، من أجل تحقيق نمو اقتصادي وسوق عمل شعارهما ضمان الحقوق الاجتماعية بشكل حازم، وحماية البيئة والصحة”. واختتم مبينا أن “إيطاليا على استعداد بالتالي، للمضي قدماً على طريق المهمة المحددة الموكلة إليها، في إطار متابعة قمة مرسيليا”، ألا وهي “حماية سلسلة إنتاج الأغذية الزراعية ونوعيتها، الاقتصاد الدائري والأخضر، وتوفير حماية ملموسة للمستهلك”.