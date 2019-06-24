تقرير أوروبي: تراجع عدد المتقدمين بطلبات لجوء لدول الاتحاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد مكتب الدعم الأوروبي لسياسة اللجوء تراجع عدد المتقدمين بطلبات لجوء إلى دول الاتحاد للسنة الثالثة على التوالي.

وأشار المكتب في أحدث تقاريره التي نشرها اليوم، إلى تقدم 664,680 ألف شخص بطلب لجوء للاتحاد خلال العام الماضي، ” يقل هذا العدد بنسبة 10% عما تم تسجيله عام 2017″، حسب ما ورد في التقرير.

وتشمل احصائيات ودراسات مكتب الدعم الأوروبي لسياسة اللجوء الدول الأعضاء الـ28 في الاتحاد بالإضافة إلى النرويج، سويسرا، ايسلندا وليختنشتاين.

وأوضح التقرير أن عدد طلبات اللجوء المقدمة في الدول الأعضاء والدول المذكورة آنفاً بلغ 280 ألف خلال النصف الأول من العام الحالي.

وبالرغم من انخفاض معدلات تدفق المهاجرين، إلا أن التقرير لاحظ الارتفاع المفاجئ في عدد القادمين إلى أوروبا عبر طريق المتوسط الغربي، مشيراً إلى تضاعف هذا العدد خلال مدة قصيرة نسبياً.

وأكد معدو التقرير أن عدد القادمين إلى أوروبا عن طريق المتوسط الغربي وصل إلى 57000 شخص، تماماً كعدد القادمين عن طريق المتوسط الشرقي.

ويمثل السوريون 13% من عدد القادمين إلى أوروبا منذ عام 2013، يليهم الأفغان والعراقيون بنسبة متماثلة تصل إلى 7%.

ووضع التقرير لائحة بأسماء الدول لأكثر “تصديراً ” للمهاجرين وطالبي اللجوء، فبعد سورية والعراق وأفغانستان، تأتي باكستان، نيجريا، إيران، تركيا، فنزويلا، ألبانيا، جورجيا

وكانت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة قد أكدت على وجود 5,7 مليون لاجئ سوري يتواجدون في البلدان المحيطة لبلدهم عام 2018.