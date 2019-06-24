نتنياهو: سنبذل كل ما بوسعنا لمنع ايران من امتلاك أسلحة نووية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قال رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو إن بلاده ستبذل “كل ما في وسعها” لمنع ايران من امتلاك السلاح النووي.

وقال، في مستهل اجتماع مع أمين مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف “إنني على قناعة بأن الناس في روسيا يدركون ما هو بالنسبة لنا معنى قيام نظام بالدعوة إلى إبادتنا، أي ليس احتلالنا فحسب فإنما القضاء علينا، بحيث أنه يعمل يوميًا على تحقيق ذلك الهدف”.

واضاف “بالتالي، إن إسرائيل لن تسمح لإيران التي تناشد إبادتنا بالتموضع في المناطق المتاخمة لحدودنا، فسنبذل كل ما بوسعنا لمنعها من امتلاك أسلحة نووية. إن الدفاع عن النفس يشكل درسًا بالغ الأهمية يستفاد من تاريخ القرن العشرين لا سيما بالنسبة للشعب اليهودي ودولته”.

ويأتي الاجتماع قبيل لقاء امني اسرائيلي-امريكي-روسي يعقد غدا الثلاثاء لبحث التطورات في سورية والملف الايراني.

وقال نتنياهو “أودّ أن أنتهز هذه الفرصة لأشكر الرئيس بوتين على تصريحه بأن أمن إسرائيل أمر مهم لروسيا. وقد عبّر عن ذلك الموقف مرات عديدة فأنا أثمن ذلك كثيرًا”.

واضاف “يتمثل هدفنا الرئيسي في تعزيز الحوار البناء مع الولايات المتحدة بغية مواجهة التحديات الأمنية المعقدة الخاصة بمنطقتنا، مع التعبير عن الالتزام بضمان أمن إسرائيل.إنه امتداد طبيعي للتعاون الجيد القائم بين كلا دولتينا روسيا وإسرائيل، وبين مجلسي الأمن القومي لدينا تحت قيادتك وتحت قيادة مئير بن شابات”.

وتابع نتنياهو “أقولها بأوضح شكل، إن التعاون على المستوى الأمني السائد بين روسيا وإسرائيل قد ساهم كثيرًا بالفعل في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقتنا وقد أحدث تغييرًا جوهريًا في أوضاع هذه المنطقة. وآمل بأن هذا الحوار الثنائي سيساعد على زيادة قدر الاستقرار والأمن في المنطقة”.

وقال “أتطلع لاستضافة الرئيس بوتين في إسرائيل خلال وقت لاحق من هذا العام لوضع حجر الزاوية الخاص بالنصب التذكاري الذي أقيم إحياءً لذكرى حصار لينينغراد، وكذلك لتدشين فعاليات 75 عامًا على تحرير (معسكر) أوشفيتز“.

واشار المسؤول الروسي الى ان اللقاء الثلاثي سيبحث الملف السوري، مشيرا الى ان موسكو تتفهم الشواغل الأمنية الاسرائيلية.