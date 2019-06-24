بلجيكا: القبض على شخص خطط لـ”استهداف” السفارة الأمريكية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – نقلت وسائل اعلام محلية عن النيابة العامة الفيدرالية تأكيدها اعتقال مواطن بلجيكي يُشك بتخطيطه لشن هجوم على سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بروكسل.

وكانت الشرطة الفيدرالية البلجيكية اعتقلت الرجل وسط العاصمة يوم السبت، حيث ” يُعتقد أنه قام بعملية استكشاف في وقت سابق”، حسب إذاعة آر، تي، بي إف المحلية التي أسندت الخبر لمصادر وصفتها بالموثوقة.

وحسب المصادر نفسها، فإن الشخص، الذي يُرمز لاسمه بـ إم، جي، كان تحت المراقبة من قبل جهاز المخابرات منذ وقت طويل.

وقد مثل المتهم اليوم أمام قاضي التحقيق ووُجهت له تهمة التخطيط ومحاولة ارتكاب هجوم إرهابي، إلا أنه “لا زال ينفي التهم الموجهة إليه” حسب النيابة العامة.