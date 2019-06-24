وزير إيطالي سابق: الحكومة تنتهك حقوق الانسان برفضها إستقبال مهاجرين عالقين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- إتهم وزير النقل والبنية التحتية السابق، القيادي في الحزب الديمقراطي الايطالي المعارض، غراتسيانو ديلريو حكومة الائتلاف الثنائي (حركة خمس نجوم-حزب الرابطة) الحالية بالتصرف في “انتهاك صارخ لحقوق الإنسان”، مطالبا وزير الداخلية ماتيو سالفيني بـ”السماح على الفور بإنزال اللاجئين من سفينة سي ووتش3”.

وأشار ديلريو، رئيس كتلة الحزب البرلمانية في مجلس النواب، في تصريح صحفي، إلى أنه “الآن بعد أن أبدت الكنيسة في مدينة تورينو استعدادها لإستقبال المهاجرين العالقين، لم تعد هناك أعذار: يجب إنزالهم على الفور. ومن غير الإنساني احتجاز 43 شخصًا في وسط البحر. هذه الحكومة تعمل خارج الأطر القانونية وتشوه سمعة بلدنا في العالم”.

ودعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ في وقت سابق اليوم الدول الأوروبية إلى إيجاد حل فوري لأزمة المهاجرين العالقين من أجل تجنب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان لا يمكن إصلاحها.

وقد أكدت بدورها المفوضية الأوروبية أنها لم تتلق أي طلب لتنسيق عملية انزال المهاجرين المتواجدين على متن السفينة. وأشارت متحدثة باسمها إلى أن بروكسل تتابع وضع السفينة “عن كثب” ومستعدة للتدخل في “حال طُلب منها ذلك” من أجل تنسيق الحلول.

وكان سالفيني قد إتهم في وقت سابق منظمة (سي ووتش) الألمانية غير الحكومية بـ”تهريب البشر”. وتعليقا على وضع المهاجرين العالقين عى ظهر سفينتها (سي ووتش3) منذ عدة أيام، قال “لن أسمح للسفينة بالرسو في ميناء إيطالي. إنها سفينة هولندية تابعة لمنظمة غير حكومية ألمانية، لم تمتثل للمرة الثالثة لتعليمات خفر السواحل والبحرية وإدارات الموانئ في إيطاليا. إنها سفينة غادرت المياه الليبية للوصول إلى إيطاليا للعمل على تهريب البشر، لن أسمح لها بالرسو”.