الحكومة الايطالية: صوتنا لصالح المرشحة الفرنسية بإنتخابات مدير عام الفاو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكدت مصادر في رئاسة الوزراء مساء الاثنين أن الحكومة صوتت لصالح المرشحة الفرنسية كاترين جيسلين-لانييل لمنصب المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وذلك رداً على إرتفاع أصوات في المعارضة لم تستبعد تصويت الائتلاف الحاكم لمرشح الصين، تشو دونغ يو، الذي إنتخب يوم أمس الاحد مديراً عاماُ للمنظمة الاممية.

واشارت تلك المصادر إلى أن الحكومة أحاطت بشكل مسبق، عبر دبلوماسييها، كلا من باريس وبكين عزمها التصويت لصالح المرشحة الفرنسية، المدعومة من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الامريكية. كما أكد ذلك لاحقاً-حسب المصادر- رئيس الوزراء، جوزيبي كونتي هذا التوجه للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.