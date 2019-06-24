سالفيني: 5 مليار يورو قيمة مضافة لإستضافتنا أولمبياد 2026 الشتوية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- توقع نائب رئيس الوزراء الايطالي، ماتيو سالفيني أن تحقق إستضافة مدينتي ميلانو- كورتينا دامبيزو لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2026 قيمة مضافة قدرها بخمسة مليار يورو.

وجاء تصريح سالفيني، بعد لحظات من إعلان فوز المدينتين في شمال إيطاليا على منافستيهما السويديتين ستوكهولم-آري في تصويت لأعضاء اللجنة الأولمبية الدولية في مدينة لوزان السويسرية، حضره رئيس الوزراء جوزيبي كونتي.

وقال سالفيني، زعيم حزب الرابطة شريكة حركة خمس نجوم في الائتلاف الثنائي الحاكم، في تغريدة على منصة (تويتر) “إيطاليا تفوز، ستكون هناك 5 مليار يورو على الاقل كقيمة مضافة و20 ألف فرصة عمل جديدة، فضلاً عن الطرق والمرافق الرياضية”.

وتعود إيطاليا لاستضافة الألعاب الشتوية للمرة الثالثة، بعد عشرين عامًا من تورينو 2006 و 70 عامًا من كورتينا 1956