مسيرات واسعة بالمدن الفلسطينية رفضا لورشة البحرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- خرج الاف الفلسطينيين في تظاهرات عمت مدن الضفة الغربية، اليوم الإثنين، رفضا لورشة العمل التي تنظمها الولايات المتحدة الأمريكية في العاصمة البحرينية المنامة لعرض الخطة الاقتصادية الامريكية للفلسطينيين.

ونظم الفلسطينيون مسيرات في مدن رام الله، الخليل، سلفيت، اريحا ، طولكرم ، جنين وقلقيلية وهم يلوحون بالاعلام الفلسطينية ويرددون الشعارات المنددة بورشة البحرين.

ودعت الفصائل الفلسطينية الى احتجاجات اليوم وغدا وبعد غد الأربعاء رفضاَ لورشة البحرين، على ان ينظم اضراب شامل في قطاع غزة غدا.

وكانت اكبر المظاهرات في وسط مدينة رام الله، حيث مقر السلطة الفلسطينية، إذ رفع المتظاهرون اعلام فلسطينية ولافتات كتب عليها “يسقط مؤتمر البحرين، القدس ليست للبيع”، و”موحدون في مواجهة مؤتمر البحرين واسقاط صفقة القرن”، و”فلسطين ليست للبيع”.

وتم تنظيم مسيرات مشابهة في مدن جنين والخليل وطوباس وقلقيلية وسلفيت وطولكرم واريحا.

وفي مدينتي اريحا والخليل تم اضرام النيران في نعوش كتب عليها “صفقة القرن وورشة المنامة ميتة قبل ان تولد”.

وكان الرئيس محمود عباس اعلن رفض الفلسطينيين المشاركة في ورشة المنامة متوقعا فشلها.