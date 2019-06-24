بعثة الأمم المتحدة: سلامة يبحث مع رئيس النواب فكرة الحوار بين الليبيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا أن رئيسها، مبعوث الامين العام، إلتقى اليوم الاثنين، رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح.

ووفق تغريدة للبعثة على (تويتر)، بحث سلامة مع صالح “مطولاً التحديات القاسية التي أصابت ليبيا مؤخراً”، كما إستعرضا معاً “السبل الآيلة للخروج من المآزق المختلفة التي دخلت بها البلاد والعودة إلى حالة الاستقرار والطمأنينة ودولة القانون وفكرة الحوار بين الليبيين”.

وبدوره نقل مكتب وكالة الانباء الليبية في مدينة البيضاء (شرق)، عن المتحدث الرسمي بإسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، أن الاجتماع، الذي جرى في مقر إقامة صالح في بلدة القبة، “بحث آخر المستجدات على الساحتين المحليّة والدوليّة”.