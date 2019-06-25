انتقادات فلسطينية حادة للدول العربية المشاركة في مؤتمر المنامة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – وجه مسؤولون فلسطينيون انتقادات حادة وغير مسبوقة للدول العربية المشاركة بالمؤتمر الذي تنظمه الولايات المتحدة الأمريكية في العاصمة البحرينية المنامة حول الاقتصاد الفلسطيني.

ولليوم الثاني على التوالي واصل الفلسطينيون في الضفة الغربية المسيرات الحاشدة، فيما عم الاضراب الشامل انحاء قطاع غزة تنديدا بالمؤتمر.

وقال نائب رئيس حركة (فتح) محمود العالول في مهرجان غاضب في مدينة نابلس، إن “رسالتنا لمن نسميهم أشقاءنا: طعناتكم في ظهورنا زادت، وإيغالكم بالعبث بقضيتنا زاد عن اللزوم، وهذه المسألة لن نسمح بها، سنبقى نعتبر أمريكا وإسرائيل عدونا، ولن نعتبركم أعداء، لكن سنترككم لشعوبكم، ونأمل ألا يطول سباتها”.

وأضاف العالول “لا صفقة عصركم ولا ورشة الندامة يمكن أن تمر ما دام هذا الشعب موحداً، ونرفض أن يتكلم باسمنا أحد سوى هذا الشعب وممثله الشرعي منظمة التحرير الفلسطينية”.

ومن جهته فقد أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم أن “السبيل الوحيد للسلام والإزدهار يكمن في تجسيد سيادة الدولة الفلسطينية الحرة على أرضها وإنجاز حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وعودة اللاجئين وفقاً للقرار الأممي 194”.

وأوضح عريقات أن “تحقيق الحرية والعدالة يمرّ عبر تنفيذ قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي وليس من خلال الإعتراف بإجراءات الأمر الواقع غير القانونية التي يفرضها الاحتلال على الأرض بالقوة”.

وجدد عريقات التأكيد على “الموقف الرسمي الفلسطيني الواضح بعدم المساومة على الحل السياسي العادل والدائم”، وقال: “إن أية خطة تتضمن عناصر إنهاء القضية الفلسطينية والغاء وجود شعبها مرفوضة سلفاً من الجانب الفلسطيني وغير قابلة للنقاش أو التفاوض”.

وأشار إلى أن “الإدارة الأمريكية تدّعي معرفة ما هو الأفضل لمصلحة الشعب الفلسطيني، في الوقت الذي لم تدن به إنتهاكات الإحتلال الإسرائيلي من سرقة ومصادرة الأرض والموارد الطبيعية، وتوسيع الاستيطان الاستعماري وحرمان شعبنا من حقوقه الأساسية”. وأضاف: “إن ما تدافع عنه الإدارة الأمريكية هو قراراتها الأحادية وغير القانوينة، وتطبيع ودعم المشروع الإستيطاني الإستعماري من أجل ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين”.