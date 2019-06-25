موغيريني: سنستمر على الاتفاق مع ايران لكن الأمر ازداد صعوبة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – كررت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني، التأكيد على التزام الاتحاد والدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق مع ايران بالاستمرار في تطبيقه.

وكانت مجموعة 5+1 وايران قد وقعت عام 2015 على اتفاق للحد من الأنشطة النووية لطهران، مقابل إعادة التعامل معها تجارياً واقتصادياً وسياسياً، ولكن الانسحاب الأمريكي منه قد أعاد الأمور إلى المربع الأول.

وكانت موغيريني تدلي بتصريحات صحفية بعد لقاءها بوزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي، اليوم في بروكسل، حيث أقرت المسؤولة الأوروبية أن التوترات الحاصلة حالياً بين الولايات المتحدة الأمريكية وايران تعقد الوضع بالنسبة للأطراف المتبقية ضمن هذا الاتفاق.

وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي يركز حالياً على كيفية الاستمرار في احترام الاتفاق وتشجيع ايران على المضي في نفس الاتجاه.

وتعمل مؤسسات الاتحاد والدول الأعضاء الثلاثة الموقعة على الاتفاق (فرنسا، بريطانيا وألمانيا)، وفق موغيريني، على تفعيل الآلية الخاصة التي ستمكنهم من استئناف التجارة القانونية مع ايران.

واستطردت قائلة: “آمل أن يساعد هذا الأمر ايران على الاستمرار باحترام الاتفاق”.

يذكر أن موغيريني ستشارك في الاجتماع القادم للأطراف الموقعة على الاتفاق النووي، والمقرر في فيينا في 28 الشهر الجاري.

ويشارك في اللقاء أيضاً مسؤولون من كل من فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، الصين وروسيا، وهي الأطراف المتبقية ضمن الاتفاق بعد أن انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية منه بشكل أحادي الجانب قبل أكثر من عام.

وسيناقش المشاركون التحديات الماثلة جراء إعادة فرض العقوبات على ايران من الطرف الأمريكي.

أما محادثات موغيريني مع ضيفها الباكستاني، فتمحورت حول قضايا التعاون الثنائي متعدد الأطياف، خاصة التجارة والأمن والهجرة، بالإضافة إلى قضايا إقليمية مثل الوضع في أفغانستان.

ووقع الطرفان على مخطط استراتيجي يسمح لهما بتوسيع آفاق التعاون وتعميقه.