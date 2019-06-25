سالفيني: لن تُملي القواعد على إيطاليا منظمة غير الحكومية مدفوعة من جهة ما

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني أن “إيطاليا لن تكون تلك التي تملي عليها القواعد، منظمة غير حكومية لا أحد يعلم من يدفعها”. في إشارة الى قضية سفينة منظمة (سي ووتش) غير الحكومة الألماني، والتي ترفع الراية الهولندية.

وخلال مؤتمر صحفي الذي عقد بمقر وزارة الداخلية، قصر (ڤيمينالي) الثلاثاء، حول المبادرات الرامية إلى منع الظواهر غير القانونية، تعاطي الكحول، وتجارة المخدرات قرب النوادي الليلية، أضاف وزير الداخلية “بالنسبة لي، يمكن لسفينة (سي ووتش) البقاء في مكانها حتى عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة”.

وتابع “كان بإمكانهم في هذا الوقت أن يصلوا إلى هولندا”، مشددا على أن “موقفي لا يتغير حتى لو حضرت ملكة السويد”، و”كما ينص المرسوم الأمني ـ مكرر: كل من يخالف القانون ستتم مصادرة سفينته ويجازف بغرامة تصل إلى 50 ألف يورو”. وأردف “كلٌ يتحمل مسؤولية أعماله”، مبينا أن “موقف الطاقم سياسي، والمشكلة تحل من قبل أمستردام، برلين وبروكسل”. واختتم بالقول إن “ما يحدث على متن تلك السفينة سيكون مسؤولية الحكومة الهولندية”.