برلماني إيطالي معارض: الحكومة تغيّر رأيها بكل شيء لأجل بعض اللايكات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال برلماني إيطالي معارض، إن الحكومة الحالية “في وقت قصير، تقوم بعمل كل شيء بالعكس لكي تكسب بعض اللايكات”، أي الإعجاب على مواقع التواصل الإجتماعي.

وتعليقا على فوز مدينتي ميلانو وكورتينا دامبيزو (شمال إيطاليا) على منافستيهما السويديتين ستوكهولم وآري لإستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2026، في تصويت لأعضاء اللجنة الأولمبية الدولية بمدينة لوزان السويسرية أمس، أضاف عضو مجلس النواب من الحزب الديمقراطي، ماوريتسيو مارتينا، “إن هذه هي فكرة أعضاء الحكومة عن السياسة وليست فكرتنا”.

من جانبه، كتب رئيس كتلة الحزب الديمقراطي بمجلس الشيوخ، أندريا ماركوتشي، على صفحته في (فيسبوك) “أيمكنني أن أسأل سالفيني ودي مايو لماذا أصبحت الألعاب الأولمبية مجرد فرصة عظيمة لبلادنا بأسرها اليوم؟ ولماذا كانت (الألعاب الأولمبية) بلاءً من الله حتى عام 2016، حتى رُفض ترشيح روما وتورينو لإستضافتها؟”.

وتساءل السيناتور ماركوتشي مجدداً، “إلى أي مدى ذهبت آلة الكراهية ضد البلاد، لمجرد أن الحكومة كانت بقيادة ماتيو رينزي؟”.

أما ماتيو رينزي، فقد كتب على (فيسبوك)، “لقد فازت إيطاليا، ولم تعد هناك أهمية لأي شيء آخر”. فـ”هذه البلاد قوية، أقوى ممن يعمد الى مهاجمتها بجدل تافه”. وأردف “قرأت اليوم أن الجميع قد غيروا رأيهم بالألعاب الأولمبية”.

وتابع رئيس الوزراء الأسبق “حسناً، لقد هاجم سالفيني (الظاهرة الفلورنسية) التي أرادت استضافة إيطاليا للأولمبياد، وهو الآن أول من يقفز متهللا”، واختتم بالقول “لقد أصبحنا نعرف أخيراً طريقة عمله، فليست لديه أفكار: إنه يغيرها بناءً على قناعته كل لحظة”.