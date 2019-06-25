فيات ـ كرايسلر: وقف خط إنتاجي في تموز بميلفي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بوتينتسا ـ أعلنت شركة فيات ـ كرايسلر عن وقف إنتاج آخر في شهر تموز/يوليو المقبل، في مدينة ميلفي بمقاطعة بازيليكاتا ـ جنوب البلاد.

وكانت الشركة قد أعلنت عن تسريح مجموعة كبيرة من عمال المصنع ذاته، في إطار خطة تقشفية تمكنها من تجاوز آزمة مالية، بسبب نقص موديلات جديدة.

هذا وقد “أبلغت إدارة مصنع فيات ـ كرايسلر في المدينة، المدير التنفيذي للمصنع بـ”وقف إنتاج 29 نوبة عمل إضافية في شهر تموز/يوليو، ووردية عمل ليلية أخرى تمتد من الساعة 11:00 مساء يوم السبت 29 حزيران/يونيو الجاري حتى الـ6.00 من صباح يوم الأحد التالي”.

وذكر بيان الشركة أن “تغطية الورديات الملغاة ستتم من خلال عقد التضامن الخاص بجميع العمال المعنيين”، مبينا أن ذلك “يرجع إلى توجه السوق، وبشكل أعم إلى الوضع التنظيمي الإنتاجي الفني”.

وبهذا الصدد، قال الاتحاد الإيطالي لعمال المعادن (Uilm) بعد بلاغ الإدارة، “إن الانخفاض في الطلبات مستمر، والمرتبط بالورديات الثلاثين التي يغطيها عقد التضامن”، والذي “يحدد تخفيضًا بحوالي 12 ألف سيارة”.