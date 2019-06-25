وزير إماراتي: ضرورة وقف التصعيد في منطقة الخليج

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش إن “هناك حاجة لوقف التصعيد”، لدرء الأزمة الراهنة في الخليج، وهو منطقة “معقدة للغاية”، حيث يظل التوتر بين إيران والولايات المتحدة مرتفعًا للغاية بعد جولة العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن على طهران والتي طالت آية الله علي خامنئي أيضاً.

وفي محاضرة حول السياسة الخارجية لبلاده بمقر الجمعية الإيطالية لمنظمة (SIOI) الدولية، في روما الثلاثاء، أوضح الوزير قرقاش أن ما يحدث بين إيران والولايات المتحدة “أزمة لا يمكن حلها عسكرياً”، وقد “أبلى الرئيس الأمريكي دونال ترامب حسنا”، إذ لم يعمد للانتقام من الجمهورية الإسلامية بعد إسقاط طائرة بدون طيار على أيدي الإيرانيين، واصفا هذا القرار بـ”الحكيم”.

وتابع الوزير الإماراتي “ليس من مصلحة أي شخص أن يكون هناك صراعاً في المنطقة”، على أمل أن يتم إيجاد “حلول طويلة المدى” من خلال دور أكبر “للدبلوماسية”.

أما فيما يتعلق بأمن مياه الخليج، الاستراتيجية لصادرات النفط المنتج في الشرق الأوسط، فقد سلط قرقاش الضوء على الحاجة إلى “تعاون أكبر” من المجتمع الدولي لأجل “ضمان أمن” طرق الملاحة، وهو أمر “يثير اهتمام دول كثيرة”. ثم انتقد الوزير قرار بعض الدول مثل الهند، إرسال سفن عسكرية لحماية ناقلات النفط. وقال “هناك خطر إحلال الفوضى. تخيلوا أن ترسل جميع الدول سفنها إلى المنطقة”.

وقال الوزير إن إيران كانت دائمًا بلدًا رائدًا في المنطقة، إنها “حضارة عظيمة”، لكن “حكومتها اللاهوتية تشجع اليوم توسعًا سياسيًا، لا جغرافيًا فقط”، وتشارك في كبرى الأزمات “بخوض حروب بالوكالة”.

ووفقًا لقرقاش، فقد أصبح الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، المعروف باسم (Jcpoa)، “أداة تفضل توسع طهران في المنطقة”. وإذا كانت “الإمارات” في البداية “قد دعمته” (الإتفاق)، ظنًا أنه قد يؤدي إلى “اعتدال” في السياسة الخارجية “العدوانية” للجمهورية الإسلامية، فإن “هذا لم يحدث”.

هذا وقد حضر اللقاء كل من رئيس منظمة (SIOI)، وزير الخارجية الايطالي الاسبق، فرانكو فراتيني، وكذلك عضو مجلس الشيوخ، وزيرة الدفاع السابقة روبيرتا بينوتي، التي ترأس الجمعية الإيطالية الإماراتية حاليا.