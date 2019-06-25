وزير الخارجية الإماراتي: عام 2019 الأخير للحرب في اليمن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش أن “عام 2019 سيكون العام الأخير للحرب” في اليمن، وسيمثل “بداية العملية السياسية” لإعطاء مستقبل للبلاد.

وفي محاضرة حول السياسة الخارجية لبلاده بمقر الجمعية الإيطالية لمنظمة (SIOI) الدولية، في روما الثلاثاء، ذكر الوزير قرقاش أن الإمارات تعمل من أجل “حل سياسي” إلى جانب الأمم المتحدة، وأن خارطة الطريق التي تم تتبعها “واضحة”.

وأشار الوزير الإماراتي الى أن بعض المشاكل لا تزال قائمة، بدءاً من دور المتمردين الشيعة الحوثيين، الذين “يتم تحريكهم من قبل إيران”، والذين لا يحترمون الاتفاقيات. ولفت الوزير صراحة إلى تلك الموقعة في السويد بشأن الحديدة، وهي مدينة ساحلية مهمة لإيصال المساعدات الإنسانية، وحيث تم الاتفاق على وقف إطلاق النار وإعادة نشر الميليشيات.

وخلص قرقاش متذمرا من أنه “بعد فترة وجيزة من توقيع الاتفاقية مع الأمم المتحدة، قاموا (الحوثيين) بمهاجمة المملكة العربية السعودية”، نعتقد أن ذلك “بناء على أوامر من إيران”.