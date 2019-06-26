إيطاليا: مصادرة أصول بمبلغ 2.5 مليون يورو لشقيقين مقربين من المافيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – صادرت مديرية مكافحة المافيا في كالتانيسيتا (صقلية ـ جنوب) أكثر من مليونين ونصف المليون يورو من شقيقين، يخال أنهما قريبان من أسرة مافيا كوزا نوسترا، وهما غايتانو ونيكولوه فالكوني، وهذا الأخير قد توفي قبل بضعة أيام.

وذكرت المديرية الأمنية في بيان الأربعاء، أن “الشقيقين فالكوني يعتبران رجال شرف لأسرة المافيا في منطقة مونتيدورو (كالتانيسيتا)”، وأنه “في هذا السياق الإجرامي بالتحديد، لعب نيكولوه دور ممثل ذو مهام عليا أيضًا في نطاق أسرة كوزا نوسترا المافيوية، التي تنشط في المنطقة المذكورة، برئاسة العرّاب الشهير جوزيبي مادونيا، المعروف باسم “پيدّو”.

وذكر البيان أن “نتائج التحقيقات التي أجرتها المديرية، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على المصدر غير المشروع لأصول الممتلكات لكل منهما (الشقيقين فالكوني)، شاركت فيها محكمة النقض أيضا، وعلى نطاق واسع، التي أصدرت بهذا الصدد، تدابير المصادرة غير القابلة للإلغاء اليوم”.

وخلص بيان المديرية الى القول إن “الأصول المصادرة من الإخوين فالكوني، تتكون بشكل عام من 5 مزارع و87 عقاراً (بين مباني وأراضي)”، بالإضافة إلى “أصول مصرفية عديدة بقيمة إجمالية تتجاوز المليونين ونصف المليون يورو”.