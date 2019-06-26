وزير الداخلية الإيطالي يلتقي نظيره الليبي في روما

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت وزارة الداخلية الإيطالية إن الوزير ماتيو سالفيني التقى صباح اليوم الأربعاء بمقر الوزارة، قصر (ڤيمينالي)، نظيره الليبي في حكومة الوفاق الوطني، فتحي علي باشاغا.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية أن “جدول أعمال اللقاء، شمل الإطلاع على تطورات الوضع الليبي، والالتزام الإيطالي بالاستقرار السياسي في البلاد بعد هجوم نيسان/أبريل الماضي على العاصمة طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليًا”.

وذكر بيان الداخلية أن “الاجتماع كان فرصة لإعادة التأكيد على معارضة جميع أشكال التدخل من جانب الحكومات الأجنبية (بالشأن الليبي) وتأكيد دور إيطاليا الريادي في عملية السلام”.

وخلص بيان قصر (ڤيمينالي) الى القول إن “اللقاء جرى بحضور مدير نظام معلومات أمن الجمهورية (Aise)، لوتشانو كارتا”.