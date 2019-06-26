وزير الخارجية الايطالي يستقبل الجمعة المبعوث الأممي إلى ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت السلطات في روما أن وزير الخارجية الايطالي إينزو موافيرو ميلانيزي سيعقد إجتماعاً بمقر الوزارة (قصر فارنيزينا) مع المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، يوم الجمعة المقبل.

ويسعى سلامة، الذي أجرى مؤخراً جولة في المنطقة الشرقية في ليبيا إلتقى خلالها المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، للدفع مجدداً بإتجاه الحل السلمي.

وكانت بعثة الامم المتحدة قد ذكرت أن الاجتماع مع حفتر “تطرق الى الأسباب التي أدت الى اندلاع الاشتباكات القائمة حاليا والى الوضع الإنساني في طرابلس وسبل الإسراع في الانتقال الى مرحلة الوصول الى حل سياسي”.

وأعلنت البعثة أن سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني وليامز، إجتمعا عند العودة إلى طرابلس برئيس المجلس الرئاسي فايز السراج لـ”مناقشة آخر التطورات وأطر الإسراع في الانتقال لمرحلة الحلول، واطلعه على نتائج مباحثاته مع مسؤولين رفيعي المستوى في المجتمع الدولي”.