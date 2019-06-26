الاتحاد الأوروبي: هدفنا المحافظة على الاتفاق مع ايران

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – لا زال الاتحاد الأوروبي يبذل كل جهد ممكن للحفاظ على الاتفاق الموقع مع ايران عام 2015، حول أنشطتها النووية، ويأمل أن تستمر السلطات في طهران في احترام التزاماتها ضمنه.

عن هذا الموقف عبرت اليوم المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجي في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيرين، والتي حاولت التخفيف من “خطورة” المهلة التي حددتها ايران للتخلي عن بعض التزاماتها في الاتفاق.

وكانت ايران قد أعطت الأوروبيين مهلة 60 يوماً، اقتربت من نهايتها، لاتخاذ إجراءات عملية تمكن من إنقاذ الاتقاق، مهددة بانتهاكه ما يتم لها ما تريد.

وأشارت مايا كوسيانيتش إلى أن الاتحاد يبذل ما بوسعه للمحافظة على الاتفاق، فـ”نحن ندعم العمل الجاري من قبل بعض دولنا الأعضاء لتفعيل الآلية التجارية الخاصة”، وفق كلامها.

ولم تحدد المتحدثة جدولاً زمنياً لبدء عمل هذه الالية بالفعل والتي ستمكن الأوروبيين من استئناف مبادلاتهم التجارية مع ايران رغم العقوبات الأمريكية التي اعيد فرضها بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق.

وتفيد بعض المصادر بأن البنى التحتية لهذه الآلية أصبحت شبه جاهزة، ولكن عزوف الكثير من الشركات عن استخدامها خوفاً من “الانتقام الأمريكي” يعقد المشهد.

ويبدو أن الاتحاد الأوروبي يعول كثيراً على الاجتماع القادم للأطراف المتبقية في الاتفاق وايران المقرر يوم الجمعة 28 الشهر الحالي في فيينا.

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى طمأنة ايران من جهة، وإلى خفض التوتر الحاصل بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الخليج من جهة أخرى.

وكانت موغيريني أعادت في تصريحات لها أمس التأكيد على تمسك الأوروبيين بالاتفاق طالما التزمت به طهران، مقرة بصعوبة الموقف الحالي وتعقيده.