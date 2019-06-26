برلماني إيطالي معارض: كفانا غضّاً للطرْف عن تعذيب المهاجرين بليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال برلماني إيطالي معارض إنه “فيما يتعلق بتعذيب المهاجرين في ليبيا، لا يمكننا الاستمرار بغضّ الطرْف”.

هذا وسيتم اليوم الأربعاء التصويت في مجلس النواب على تمديد البعثات الدولية، بما فيها الاتفاقيات المبرمة مع طرابلس الغرب. وقد أعلن الحزب الديمقراطي نيته الإبقاء على المهمة التي أرادتها حكومة جينتيلوني ووزير الداخلية السابق ماركو مينيتي في مجال إمداد خفر السواحل الليبي بزوارق الدورية.

في غضون ذلك، انشطرت أقلية عن الحزب الديمقراطي لتوقع نصاً معارضاً، الى جانب نواب تياري أحرار ومتساوون و(+ أوروبا)، باسم النائب الديمقراطي ماتيو أورفيني، الذي قال: “لم يعد بالإمكان حقاً الاستمرار بالتظاهر بعدم رؤية معسكرات الحشر، التعذيب والموت”، من جانب اللاجئين.

وبهذا الصدد، أضاف عضو لجنة العدل في النواب، كارميلو ميتشيلي (من الحزب الديمقراطي)، “لهذا السبب قررت التوقيع على الإلتماس الذي تقدم به زميلي أورفيني”، معربا عن الإعتقاد بأن “حزبنا سيغير موقفه”.

وتابع ميتشيلي “مطالبة حكومتنا بمواصلة دعم وتمويل نظام اعتراض المهاجرين وخفر السواحل الليبي، يعني الإشتراك بالمسؤولية عن أعمال العنف والتعذيب والانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان التي يعانيها المهاجرون أثناء إقامتهم في مراكز الاحتجاز”، التي “يتم إرسالهم إليها عند وقفهم وإعادتهم إلى ليبيا”.

وأشار البرلماني اليساري الى أن هذا الأمر مرفوض “بشكل خاص بعد عدة تقارير لمنظمات غير حكومية وتحقيقات صحفية عديدة، أظهرت أنه غالبا ما تكون الميليشيات نفسها، الناشطة في المدن الساحلية، المسؤولة عن إدارة نشاط الاتجار بالبشر وعمليات خفر السواحل”.

وخلص ميتشيلي الى القول “لهذا السبب، أنني أشاطر موقف من يطالب إيطاليا بمواصلة مهمتها الدولية في ليبيا، من خلال تعليق المهمة الثنائية في مجال دعم خفر السواحل الليبي، وعلى وجه السرعة”.