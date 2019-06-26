أموال أوروبية لصالح الأونروا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلنت المفوضية الأوروبية أنها بصدد تخصيص 21 مليون يورو إضافية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا).

ويأتي هذا المبلغ، حسب بيان المفوضية، كإضافة إلى 82 مليون يورو كان تم دفعها بالفعل لصالح الأونروا لمساعدتها على تنفيذ برامجها هذا العام.

وحول هذا القرار، أكد المفوض الأوروبي المكلف سياسة الجوار والتوسيع يوهانس هان، على أهمية الاستمرار في دعم المنظمة الدولية التي تعتبر المزود الأساسي للخدمات الحيوية لملايين الفلسطينيين.

وقال المفوض في بيان نشرته المفوضية اليوم: “إن الأونروا تساهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة وستساعد المساهمة الإضافية للاتحاد على ضمان استمرار خدماتها”.

وعبر هان عن أمله أن تحذو باقي دول العالم حذو الاتحاد الأوروبي ودوله في دعم الاونروا، التي تشكو من أزمة مالية حادة بعد قرار واشنطن خفض مساهماتها في موازنتها قبل سنوات قليلة.

وكانت الأمم المتحدة قد عقدت في نيويورك أمس مؤتمراً دولياً للمانحين للأونروا.

وقد بلغت مساهمة الاتحاد الأوروبي في موازنة الأونروا 107 مليون يورو لهذا العام، في حين وصل مجموع مساهمات الاتحاد بدوله ومؤسساته إلى 1,4 مليار يورو خلال الفترة الممتدة ما بين 2016-2018.