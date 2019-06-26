ملك الأردن:نقف الى جانب الآشقاء الفلسطينيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- عمان- أكد العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني في اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقوف الاردن الى جانب الفلسطينيين.

وقال الديوان الملكي الاردني في بيان إن “جلالة الملك يبحث في اتصال مع الرئيس الفلسطيني آخر التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمرين”.

وأضاف “أكد جلالته وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم المشروعة وإقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 67 وعاصمتها القدس الشرقية”.

ومن جهتها، فقد قالت الرئاسة الفلسطينية “أكد الزعيمان، خلال الاتصال الهاتفي، الموقف الفلسطيني الأردني المشترك الثابت المتمسك بمبادرة السلام العربية والقائم على رؤية حل الدولتين، وأن القدس الشرقية أرض محتلة، وأن الحل العادل يقوم على أساس قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية”.

وأضافت في بيان “ثمن الرئيس، موقف العاهل الأردني ومواقف المملكة الثابتة في دعم القضية الفلسطينية، واتفق الزعيمان على تعزيز التنسيق والتشاور في هذه الظروف الدقيقة والحساسة”.

يذكر ان السلطة الفلسطينية قاطعت ورشة العمل التي تنظمها الولايات المتحدة الأمريكية في العاصمة البحرينية المنامة.