سفينة إنقاذ مهاجرين تخترق المياه الايطالية وسالفيني يهدد بنشر قوات أمنية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- دخلت سفينة إنقاذ، تابعة لمنظمة (سي ووتش) الالمانية غير الحكومية وعلى متنها 24 مهاجراً، إلى المياه الايطالية متجاهلة تحذيرات خفر السواحل، في وقت جدد فيه وزير الداخلية، ماتيو سالفيني، التأكيد على العدم السماح بإنزال المهاجرين، مهددا بنشر قوات أمنية في ميناء لامبيدوزا، الذي من المنتظر أن تصل إليه السفينة مساء اليوم.

وقالت قائدة سفينة (سي ووتش) كارولا راكيت (شابة ألمانية الجنسية) في تغريدة “لقد قررت الدخول إلى ميناء لامبيدوزا. أنا أعرف بماذا أخاطر، لكن الـ 42 شخصاً، الذين تمّ إنقاذهم من الغرق، الان على متن السفينة قد استنفدوا قواهم. أنا سآخذهم إلى بر الأمان “.

وأضافت قائدة السفينة، التي تحمل العلم الهولندي، “في 14 يومًا، لا حل سياسي ولا قانوني، أوروبا تخلت عنّا. قائد السفينة ليس لديه خيار”.

وفي هذا الصدد شدد وزير الداخلية الايطالي في مؤتمر صحفي على أنه “لا يمكن للحكومة الهولندية أن تغض الطرف. السفينة ترفع علم هولندا، تجاهلت الحظر، وتتجه الآن إلى لامبيدوزا. إنه عمل استفزازي وعدائي. لقد راسلت في السابق نظيري الهولندي. وأنا الآن راض بأن السفير الإيطالي في لاهاي يتخذ خطوة رسمية تجاه الحكومة الهولندية. إيطاليا تستحق الاحترام”. وأضف “نتوقع من هولندا أن تتحمل مسؤوليتها تجاه المهاجرين على متن السفينة”.

وأردف، في إشارة إلى جنسية المنظمة غير الحكومية التي تدير السفينة، متسائلاً “هل ألتزمت ألمانيا الصمت تجاه قبطان سي ووتش؟ أتساءل كيف يمكن للحكومة الألمانية أن تسمح لشخص أن يقول “أنا بيضاء وغنية وأحمل الجنسية الألمانية، لن أهتم بالقوانين الإيطالية”.

وجدد سالفيني في تغريدة لاحقة تهديداته، حيث كتب “نحن على إستعداد لصد أي نوع من عدم الشرعية”.