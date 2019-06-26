النواب الايطالي يصوت لصالح مقترح لوقف تصدير السلاح للسعودية والإمارات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- صوت مجلس النواب الايطالي اليوم الاربعاء لصالح مقترح يدعو الحكومة الايطالية لوقف تصدير الأسلحة وعبورها إلى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها من البلدان المتورطة في النزاع في اليمن.

وصوت لصالح المقترح النيابي، الذي هو أداة توجيه سياسي لا يتضمن قيودًا قانونية على الحكومة، 262 نائباً، بينما رفضه 214 آخرون ولم يمتنع أحد عن التصويت.

ويطالب المقترح، المقدم من حركة خمس نجوم، شريكة حزب الرابطة في الائتلاف الحاكم، الجهاز التنفيذي بـ”الاستمرار، في كل مقراتها المختصة، في العمل الهادف إلى الحصول على وقف فوري لإطلاق النار ووقف كل المبادرات العسكرية في اليمن، وكذلك مواصلة الدعم، وعلى وجه الخصوص ، لمبادرة المبعوث الأمم المتحدة الخاصة لمارتن غريفيث لليمن، حتي التمكن، في أقرب وقت ممكن، من إنسحاب كل القوات من ميادين المعارك”.

كما يدعو المقترح الحكومة إلى الإلتزام في “الاستمرار، مع الشركاء الدوليين، في العمل الإنساني تحت إشراف الأمم المتحدة لتخفيف معاناة الشعب اليمني، وفق ما حدده مؤتمر المانحين الثالث، الذي إنعقد في جنيف ”

كما يحث المقترح الحكومة الايطالية على “تقييم إطلاق مبادرات تهدف إلى تبني الاتحاد الأوروبي، في وقت لاحق، فرض حظر على بيع الأسلحة للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وفي نفس الوقت إستشراف مشاورات مع دول أخرى أعضاء في اتحادات دولية لبرامج إنتاج صناعي حكومية مشتركة قائمة”.