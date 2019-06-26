معارضون: انسحاب إيراني من شرق سورية نتيجة لاجتماع اسرائيل الثلاثي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-قالت مصادر في المعارضة السورية إن أولى نتائج مؤتمر القدس الذي يجمع روسيا والولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأ يظهر في شرق سورية من خلال انسحاب قوات تابعة للحشد الشعبي الموالية لإيران من بعض المناطق التي تُسيطر عليها شرق البلد، ومن على طول الحدود مع العراق.

وقالت المصادر من شرق سورية لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن الجيش الروسي بدأ الانتشار في دير الزور شرق سورية بدلاً من الميليشيات الإيرانية المنتشرة هناك والموالية للنظام، وأصبحت السيطرة والقرار للروس بشكل واضح”.

وأضافت “لوحظ انسحاب للخلف لميليشات الحشد الشعبي العراقية “الموالية والمؤتمرة بأوامر إيران من كامل الحدود السورية – العراقية، وتم إغلاق تلك الحدود في منطقة شرق الفرات بشكل كامل بأوامر أمريكية، لكن تواجد الإيرانيين مازال قوياً ومهيمناً في البوكمال قرب الحدود مع العراق” حسب قولها.

وانغقد الثلاثاء اجتماع أمني ثلاثي (روسي أمريكي إسرائيلي) لمناقشة الملف السوري والوجود الإيراني في سورية وحماية أمن إسرائيل، بحضور جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي، ونيكولاي باتريشوف، مستشار الأمن القومي الروسي، ونظيرهما الإسرائيلي مئير بن شبات.

ولم تصدر سوى تسريبات حول ما اتفق عليه المسؤولون الأمنيون في هذه الدول الثلاث، حيث ناقشوا وفق ما هو مُعلن الترتيبات الأمنية في سورية وسبل التعاون لإنهاء الوجود الإيراني على الأراضي السورية.