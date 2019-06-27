الرئيس الفلسطيني: الحقوق الوطنية ليست عقارات تشترى وتباع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- شدد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس على أن “الحقوق الوطنية ليست عقارات تشترى وتباع بالأموال”، ردا على ورشة العمل التي عقدتها الولايات المتحدة الأمريكية في العاصمة البحرينية المنامة خلال اليومين الماضيين.

وقال عباس “التوصل للحل السياسي الذي يضمن الحرية والكرامة والاستقلال والعدالة لشعبنا، يجب أن يسبق أية برامج أو مشاريع اقتصادية، لأن ذلك من شأنه أن يخلق الاستقرار والأمن للجميع، لذا لم تشارك فلسطين في ورشة العمل الأمريكية التي انعقدت منذ يومين في المنامة”.

وكان الرئيس الفلسطني يتحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التشيلي سباستيان بانييرا، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله اليوم الخميس.

وقال “إن ما قامت به الإدارة الأميركية من قرارات حول رفع ملفات القدس والاستيطان واللاجئين والأمن من على طاولة المفاوضات، وإصدارها قرارات عقابية ضد شعبنا الفلسطيني، أثبت عدم أهليتها لرعاية عملية السلام، وشجع حكومة الاحتلال الإسرائيلي على اعتبار القدس عاصمة موحدة لها، وضم الجولان السوري، والتلويح بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة في المنطقة (ج)، في محاولة منها لفرض سياسة الأمر الواقع بالقوة، وهو ما رفضناه ورفضه العالم أجمع، لما يشكل من مخالفة للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية”.

ولكنه اضاف “بالرغم من كل ذلك، مازلنا متمسكين بالسلام وفق المرجعيات الدولية والاتفاقيات الموقعة ومبادرة السلام العربية، وعلى استعداد للعمل مع آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية المفاوضات، ومواصلة بناء المؤسسات الفلسطينية وتمكين الاقتصاد الفلسطيني، والتي يمكن أن يكون لتشيلي دور هام فيها”.

واعلن “استعداد فلسطين لأن تكون جسرا لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين تشيلي والدول العربية”. وقال “إنكم ترأسون دولة صديقة تضم من بين سكانها حوالي نصف مليون من أصول فلسطينية نعتز بهم، ونعتبرهم جسرا قويا بين شعبينا وبلدينا، وما زلت أستذكر بتقدير كبير زيارتي في العام الماضي لتشيلي، واللقاءات المثمرة التي أجريناها مع فخامتكم، وكذلك زيارتي المفعمة بالحيوية والمحبة للنادي الفلسطيني وفريق بالستينو”.

ومن جهته فقد شدد رئيس تشيلي على “إن الطريق الوحيدة للوصول إلى سلام عادل وشامل يكون من خلال حل الدولتين”. وقال “ندعم إقامة دولة فلسطينية حرة وذات سيادة بحدود معترف بها وآمنة وهذا ما يريده الشعبان الفلسطيني والإسرائيلي”.