متحدثة أوروبية: نأمل دوراً ايجابياً من إيطاليا في حل مشكلة سي ووتش 3

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – ناشدت المفوضية الأوروبية إيطاليا المساهمة في عملية البحث عن حل لمشكلة مهاجري سفينة سي ووتش 3، والتي دخلت المياه الإقليمية الإيطالية في تحد واضح لقرارات الحكومة في روما.

وحاولت المتحدثة باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي التخفيف من حدة الجدل الذي تثيره روما حول هذه المسألة، وقالت: “أبدت عدة دول أعضاء نيتها العمل على حل هذه المشكلة، ونأمل من إيطاليا المساهمة في ها الجهد”.

وتلعب المفوضية دور المنسق في محاولة البحث عن حل لمشكلة السفينة، وهو الدور الذي يتكرر كل مرة تنقذ فيها سفينة تابعة لمنظمة غير حكومية مهاجرين في عرض البحر.

وحثت المفوضية الدول الأعضاء على العمل لتبني مقاربة مشتركة لتقاسم المهاجرين بالتعاون مع الأطراف الدولية.

وتعليقاً على تهديدات وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، بوقف تسجيل المهاجرين القادمين إلى بلاده لتسهيل عملية إنتقالهم إلى دول أخرى، أكدت ناتاشا برتود أن عملية التسجيل ورفع البصمات هي قانون أوروبي نافذ، “ليس هناك أي استثناء”، على حد قولها.

وأكدت أن المفوضية قد تتخذ إجراءات مشددة بحق أي دولة تخالف التعليمات المعمول بها، ” ولكننا لم نصل إلى هذا الحد بعد”، كما قالت.

كما نفت برتود أن تكون بروكسل قد تلقت أي اخطار من روما يفيد بنيتها إعادة الحدود مع جارتها سلوفينيا لوقف المهاجرين.