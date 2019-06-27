أبو الغيط يناقش مع المبعوث الأمريكي سبل مساندة الانتقال السلمي بالسودان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة- أعلنت الجامعة العربية أن أمينها العام، أحمد أبو الغيط تباحث الخميس مع المبعوث الخاص الأمريكي إلى السودان، دونالد بوث، حول سبل دعم عملية الانتقال السلمي في السودان.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام ، محمود عفيفي في تصريح صحفي بأن “أبو الغيط استعرض مع المبعوث الأمريكي مجمل تطورات المشهد السياسي في السودان في ظل الجهود العربية والإقليمية والدولية المبذولة لمساندة الأشقاء السودانيين من أجل التوصل إلى توافق وطني عريض يخرج البلاد من أزمتها الراهنة”.

ووفق المتحدث، فإن الأمين العام أطلع المبعوث الأمريكي على نتائج زيارته للخرطوم يوم 16 حزيران/يونيو الجاري والتي التقى خلالها رئيس المجلس العسكري وقيادات القوى والحركات السياسية والمدنية لـ”تشجيع الأطراف السودانية على استئناف الحوار والعودة إلى مائدة التفاوض بما يكفل الاتفاق على الترتيبات التوافقية المطلوبة لإتمام عملية الانتقال السلمي للسلطة”، حيث شدد أبو الغيط على أنها “يجب أن تتم في سياق وطني خالص، وتحترم استقلال وسيادة السودان، وتلبي تطلعات كافة أطياف شعبه”.

كما أشار المتحدث إلى أن أبو الغيط تناول أيضاً مع المبعوث الأمريكي “الجهد الذي تنوي الجامعة الاضطلاع به خلال المرحلة المقبلة في سبيل استعادة جسور الثقة بين الأطراف السودانية وتقريب وجهات النظر بينها ودعوتها إلى تجنب التصعيد، بما يدعم هدف الوصول إلى التوافق الوطني المنشود، وبما في ذلك عبر إيفاد وفد رفيع المستوى من الأمانة العامة سيتوجه مجدداً إلى الخرطوم لمتابعة الاتصالات التي تجريها الجامعة مع المجلس العسكري الانتقالي والقوى السياسية والمدنية”.

وكانت السفارة الامريكية قي الخرطوم قد ذكرت في وقت سابق أن المبعوث الخاص كرر في إجتماعاته العديدة خلال زيارته للبلاد من 22 إلى 26 حزيران/يونيو الجاري، “دعم الولايات المتحدة لحكومة انتقالية بقيادة مدنية تحظي بدعم واسع من الشعب السوداني. وأكد أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة التزاما راسخا بالعمل مع شعب السودان جنبا إلى جنب مع شركائنا الدوليين لتحقيق هذه الغاية”.

وأثنى السفير بووث على “سلمية الحراك للشعب السوداني”، مشجعاً على “مواصلة الجهود لتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية عبر مساعي الاتحاد الأفريقي والوسطاء الإثيوبيين”.

في اجتماعاته، حث المبعوث الخاص بوث المجلس العسكري على “وقف الهجمات على المدنيين، والسماح بالتجمع السلمي والاحتجاج ودعم تحقيق مستقل في الهجوم المروع الذي وقع في 3 حزيران/يونيو على الاعتصام السلمي. كما دعا إلى اعادة خدمة الإنترنت ونصح بعدم تشكيل حكومة أو تنظيم انتخابات من جانب واحد”.