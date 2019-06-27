باحث إيطالي: تدفقات الهجرة ستزداد من ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال باحث إيطالي إن الزيادة أو النقصان في تدفقات الهجرة نحو إيطاليا، تقترن بإرادة “الميليشيات منفردة”، التي تعمل “كالمافيا” في ليبيا، وليس بسبب عدم الاستقرار في البلد الشمال أفريقي.

وفي مقابلة مع وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، الخميس، أضاف الباحث بشأن الهجرة في معهد الدراسات السياسية الدولية (ISPI) ماتِّيو ڤيلّا، أن “عمليات إنطلاق قوارب الهجرة إلى إيطاليا سترتفع قليلاً هذا الصيف”.

ووفقًا للباحث، فـ”لا توجد علاقة وثيقة بين عدم الاستقرار السياسي والعسكري الكبير في ليبيا، وزيادة عدد المهاجرين المنطلقين نحو إيطاليا”، بل “على العكس من ذلك، كان هناك انخفاض طفيف في عدد المغادرين في السنوات الأخيرة، في ظل الاشتباكات المسلحة، كما هي الحال في الصدامات الراهنة التي اندلعت في نيسان/أبريل الماضي، بإعلان الهجوم الذي شنه الجنرال خليفة حفتر على طرابلس”.

وأشار الباحث الى أنه “منذ نهاية عام 2014، تم احتكار حركة مرور المهاجرين في ليبيا تقريبًا، في مدن الميليشيات المنفردة، أو تلك المرتبطة بشكل أو بآخر بحكومة الوفاق الوطني”. واختتم موضحاً أنه “في ظل إزدياد عدم الاستقرار، يتحتم على هذه الميليشيات أن تكون حذرة من منافسيها”، بينما “في أوقات السلم، يمكنها تكريس أنفسها لنشاط التهريب الخاص بهم”، في إشارة الى المهاجرين دائما.